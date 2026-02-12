Dal 50esimo Congresso della Federcalcio europea di Bruxelles arrivano le parole del presidente dell'UEFA

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 16:06)

Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha tenuto il suo consueto discorso durante il 50esimo Congresso della Federcalcio europea, che si è tenuto a Bruxelles, e si è soffermato sul recente accordo trovato tra il Real Madride l'EFC che sembra mettere la parola fine al progetto Superleague.

Ieri il club e l'ex Eca avevano diffuso una nota congiunta per annunciare l'accordo, che chiuderà anche il contenzioso legale portato avanti dal club madrileno anche nei confronti dell'UEFA che non aveva concesso la creazione di un altro ente per il calcio europeo.

Dello stesso accordo ha parlato anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino: «Ieri abbiamo ricevuto la splendida notizia dell'accordo tra Uefa, Efc (European football clubs ndr) e Real Madrid». Ceferin si è detto "molto felice" che Madrid e Barcellona «si siano riuniti di nuovo alla famiglia».

«Onestamente, eravamo tutti stanchi di queste controversie», ha aggiunto. «Abbiamo avuto qualche disaccordo con il presidente del Real Madrid, ma sia chiaro: non abbiamo mai perso il rispetto per noi stessi, per gli altri, e non abbiamo mai perso l'amore per il gioco. E sia ancora più chiaro: l'unico vincitore di questa situazione è il calcio, nessun altro», ha sottolineato.

Segnalate anche le parole del presidente dell'UEFA su partite, come ad esempio Milan-Como, da giocare all'estero come richiesto da Lega Serie A e Liga: «I campionati nazionali traggono forza dai loro tifosi ed esportarli all’estero indebolisce il legame ed elude la lealtà. Non si può privare la gente del calcio nelle proprie case. Non si può sacrificare la base. Più di 55 milioni vanno al calcio di base, perché l’unità inizia dal calcio del tuo territorio».