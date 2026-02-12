Massimo Callegari, a Sport Mediaset, ha spiegato perché la scelta di Rocchi di affidare Inter-Juve a La Penna sia un azzardo

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Inter-Juventus e per lui sarà il primo vero big-match della carriera. Massimo Callegari, intervenuto a Sport Mediaset, ne ha parlato così:

"La Penna è moderato, ha un atteggiamento moderato per come arbitra. L'unica partita in cui si è ingarbugliato un po' è stata durante Fiorentina-Bologna, con due calci di rigore ed espulsione in quella gara. Rispetto agli anni scorsi, ha una direzione un po' alla Doveri, lascia giocare di più. Abbiamo visto che questo, in Inter-Napoli, con grandi rischi ma è servito a dare sviluppo alla partita e allo spettacolo.