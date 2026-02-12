FC Inter 1908
Callegari: “Rocchi azzarda La Penna per Inter-Juve. C’è una perplessità anche se…”

Massimo Callegari, a Sport Mediaset, ha spiegato perché la scelta di Rocchi di affidare Inter-Juve a La Penna sia un azzardo
Matteo Pifferi Redattore 

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Inter-Juventus e per lui sarà il primo vero big-match della carriera. Massimo Callegari, intervenuto a Sport Mediaset, ne ha parlato così:

"La Penna è moderato, ha un atteggiamento moderato per come arbitra. L'unica partita in cui si è ingarbugliato un po' è stata durante Fiorentina-Bologna, con due calci di rigore ed espulsione in quella gara. Rispetto agli anni scorsi, ha una direzione un po' alla Doveri, lascia giocare di più. Abbiamo visto che questo, in Inter-Napoli, con grandi rischi ma è servito a dare sviluppo alla partita e allo spettacolo.

La perplessità è la disabitudine ai grandi appuntamenti, non è un arbitro internazionale e questo racconta anche il valore assoluto rispetto alla carriera, avendo lui 42 anni. Questa è la prima grande partita che affronta, quell'Inter-Napoli lo diventò con il caso Juan Jesus-Acerbi ma l'Inter era molto più avanti in classifica.

E' un azzardo moderato ma misurato di Rocchi, Inter-Juve è la partita più calda d'Italia ma l'Inter è in una fase di controllo in campionato e non è una partita che vale per lo scudetto, questo rende l'avvicinamento alla partita più soft e quindi va bene anche un arbitro moderato, in bocca al lupo"

