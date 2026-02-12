La perplessità è la disabitudine ai grandi appuntamenti, non è un arbitro internazionale e questo racconta anche il valore assoluto rispetto alla carriera, avendo lui 42 anni. Questa è la prima grande partita che affronta, quell'Inter-Napoli lo diventò con il caso Juan Jesus-Acerbi ma l'Inter era molto più avanti in classifica.
E' un azzardo moderato ma misurato di Rocchi, Inter-Juve è la partita più calda d'Italia ma l'Inter è in una fase di controllo in campionato e non è una partita che vale per lo scudetto, questo rende l'avvicinamento alla partita più soft e quindi va bene anche un arbitro moderato, in bocca al lupo"
