Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Tiberio Ancora, ex personal trainer dello staff di Conte al Napoli, ha raccontato un retroscena sulla scorsa stagione: "L’esperienza al Napoli è stata fantastica, è stato un 2025 ricco di soddisfazioni a livello umano, ricordare le tappe percorse a Napoli è qualcosa che mi porterò sempre dentro. Dopo tanti anni di calcio una situazione simile non l’avevo mai vissuto. La scorsa stagione, dalla partita di andata contro l’Inter capii che avremmo potuto vincere lo scudetto".