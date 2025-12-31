FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Napoli, Tiberio Ancora: “Dopo la gara con l’Inter capii una cosa. Lukaku mi disse…”

ultimora

Napoli, Tiberio Ancora: “Dopo la gara con l’Inter capii una cosa. Lukaku mi disse…”

Napoli, Tiberio Ancora: “Dopo la gara con l’Inter capii una cosa. Lukaku mi disse…” - immagine 1
Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, l'ex personal trainer dello staff di Conte al Napoli, ha raccontato un retroscena
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Tiberio Ancora, ex personal trainer dello staff di Conte al Napoli, ha raccontato un retroscena sulla scorsa stagione: "L’esperienza al Napoli è stata fantastica, è stato un 2025 ricco di soddisfazioni a livello umano, ricordare le tappe percorse a Napoli è qualcosa che mi porterò sempre dentro. Dopo tanti anni di calcio una situazione simile non l’avevo mai vissuto. La scorsa stagione, dalla partita di andata contro l’Inter capii che avremmo potuto vincere lo scudetto".

Napoli, Tiberio Ancora: “Dopo la gara con l’Inter capii una cosa. Lukaku mi disse…”- immagine 2
Getty Images

"Tutti conoscono il mio aneddoto con Lukaku. (Dopo il pareggio contro i nerazzurri con gol di Dimarco per l'Inter e di Billing allo scadere, l'attaccante rivolgendosi ad Ancora confessò: "Ora vinciamo lo scudetto", ndr.). Sono emozioni incredibili e indescrivibili. Fidatevi di Conte, i momenti brutti possono capitare, bisogna stare sempre vicini alla squadra”.

(areanapoli.it)

Leggi anche
Biasin: “Allegri, Conte e Chivu si punzecchiano perché sanno che in Italia…”
Biasin: “Lautaro? C’è un fatto da sbattere in faccia a chi gli rompe sempre le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA