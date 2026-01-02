"Modric è lo specchio dei successi della nostra nazionale e ora anche del Milan. Quando qualcuno lascia il Real Madrid a quarant'anni, ci si aspetterebbe che quel giocatore sia a fine carriera, che si stia avviando verso la fine, e Modrić sta ancora dando grandi prestazioni a quell'età. Con Luka, il Milan è di nuovo candidato al titolo, anche se – Inter e Napoli sono in vantaggio".