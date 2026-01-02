FC Inter 1908
Miroslav Zitnjak, ex portiere della nazionale croata, intervistato da Vecernji ha parlato di Luka Modric
Miroslav Zitnjak, ex portiere della nazionale croata, intervistato da Vecernji ha parlato di Luka Modric elogiandolo per il suo rendimento nonostante l'età.

"Modric è lo specchio dei successi della nostra nazionale e ora anche del Milan. Quando qualcuno lascia il Real Madrid a quarant'anni, ci si aspetterebbe che quel giocatore sia a fine carriera, che si stia avviando verso la fine, e Modrić sta ancora dando grandi prestazioni a quell'età. Con Luka, il Milan è di nuovo candidato al titolo, anche se – Inter e Napoli sono in vantaggio".

