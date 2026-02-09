Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter di Cristian Chivu. "Ha il destino nelle sue mani. Chivu dice bene, è una maratona e hanno dei difetti, ma li hanno di più le altre. Mi sembra un'andatura simile a quella della seconda stella".
Impallomeni: “L’Inter ha il destino nelle sue mani. È un gruppo molto forte, ma…”
"O l'Inter vince per distacco o se va punto a punto rischia di perdere. E' un gruppo molto forte ma emotivo. Più sei lontano e più vinci in carrozza".
