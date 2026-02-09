FC Inter 1908
Impallomeni: "L'Inter ha il destino nelle sue mani. È un gruppo molto forte, ma…"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter di Cristian Chivu. "Ha il destino nelle sue mani. Chivu dice bene, è una maratona e hanno dei difetti, ma li hanno di più le altre. Mi sembra un'andatura simile a quella della seconda stella".

"O l'Inter vince per distacco o se va punto a punto rischia di perdere. E' un gruppo molto forte ma emotivo. Più sei lontano e più vinci in carrozza".

