Il Chino, dopo aver guidato in Uruguay il Nacional, ha accettato la proposto del club della prima divisione venezuelana
Fabio Alampi Redattore 

Nuova avventura per Alvar Recoba: l'ex attaccante dell'Inter è il nuovo allenatore del Deportivo Tachira, club della prima divisione del Venezuela.

Per il Chino si tratta della seconda esperienza in panchina dopo quella in Uruguay alla guida del Nacional.

