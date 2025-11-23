Nuova avventura per Alvar Recoba: l'ex attaccante dell'Inter è il nuovo allenatore del Deportivo Tachira, club della prima divisione del Venezuela.
Il Chino, dopo aver guidato in Uruguay il Nacional, ha accettato la proposto del club della prima divisione venezuelana
Per il Chino si tratta della seconda esperienza in panchina dopo quella in Uruguay alla guida del Nacional.
