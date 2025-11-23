Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus ha voluto lanciare un messaggio ai calciatori della Nazionale italiana:
Linus: “Nazionale? Giocatori tirino fuori le palle. Nello sport ci sono…”
"Vedo giocatori loffi, con poco carattere, troppo pettinati e poco coraggiosi", dice Linus sul flop della Nazionale
"I calciatori italiani devono tirare fuori le palle. Li vedo poco coraggiosi, è vero che il sistema calcio non li premia, non possono dire una parola in più di quella che dicono ma ecco ci vorrebbe più spavalderia. E' quella che fa la differenza tra un buon giocatore e un campione.
Vedo giocatori loffi, con poco carattere, troppo pettinati e poco coraggiosi. Serve più sfrontatezza, ci sono tanti gradini nello sport, c'è il giocatore bravo, quello molto bravo, il campione ma per essere numero 1 devi avere qualcosa in più"
