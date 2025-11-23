"Vedo giocatori loffi, con poco carattere, troppo pettinati e poco coraggiosi", dice Linus sul flop della Nazionale

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus ha voluto lanciare un messaggio ai calciatori della Nazionale italiana:

"I calciatori italiani devono tirare fuori le palle. Li vedo poco coraggiosi, è vero che il sistema calcio non li premia, non possono dire una parola in più di quella che dicono ma ecco ci vorrebbe più spavalderia. E' quella che fa la differenza tra un buon giocatore e un campione.