Intervenuto nel programma di Radio 24, 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Cristian Chivu in conferenza stampa al termine del derby perso dall'Inter contro il Milan.
Intervenuto nel programma 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica ha commentato la conferenza di Chivu post Milan-Inter
Il giornalista elogia il tecnico nerazzurro: "Ieri sera Chivu ha fatto una conferenza stampa molto onesta ed è stato bravo a non aggrapparsi all'episodio del braccio di Ricci. E' stato anche diretto nell'ammettere di essere in difficoltà con le assenze e di aver fatto una partita così così".
(Tutti Convocati)
