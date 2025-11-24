FC Inter 1908
Impallomeni: “Inter? Si è rivista un po’ di frustrazione. Ecco qual è stato il problema”

Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. Per la squadra di Cristian Chivu è la quarta sconfitta in campionato su dodici partite.

"È lì in alto comunque. Capisco la delusione, la differenza l'hanno fatta i portieri. Ora si cambia pagina. Ne ha perse 4 l'Inter ma sono tutte lì. Il problema è che quando ha preso il gol ha giocato senza testa. Si è rivista un po' di frustrazione, ma devono saper superare certi momenti".

(TMW Radio)

