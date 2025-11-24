Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. Per la squadra di Cristian Chivu è la quarta sconfitta in campionato su dodici partite.
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan
"È lì in alto comunque. Capisco la delusione, la differenza l'hanno fatta i portieri. Ora si cambia pagina. Ne ha perse 4 l'Inter ma sono tutte lì. Il problema è che quando ha preso il gol ha giocato senza testa. Si è rivista un po' di frustrazione, ma devono saper superare certi momenti".
