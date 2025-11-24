Il quotidiano analizza nel dettaglio il derby di Milano vinto alla fine dal Milan grazie a un gol di Pulisic

Il giorno dopo il derby di Milano, Libero analizza nel dettaglio la gara. Nonostante le tante occasioni create dall'Inter, alla fine è stato il Milan ad avere la meglio grazie a un gol di Pulisic. "Il destino del derby si è giocato sulla linea sottile della porta. Quella di Maignan, blindata da due interventi superlativi e un rigore strappato a uno come Calhanoglu, e quella di Sommer, aperta un po’ a tutti quest’anno, non solo al Pulisic che passava di lì. È in quei metri quadri solitari che si è consumata la vera differenza di una partita giocata da due forze nuovamente equilibrate".

"Di là, il crepuscolo di Sommer sta compromettendo una fetta troppo larga delle ambizioni dell’Inter. Anche lui a scadenza e senza idee di rinnovo, lo svizzero sembra aver smarrito solidità e tranquillità. L’Inter paga dazio alla sfortuna perché Josep Martínez è stato frenato dalla vita proprio quando Chivu aveva avviato la successione. C’è però anche un vizio strutturale che è l’incapacità di rimpiazzare il portiere prima che le crepe diventino voragini. Era già successo con Handanovic, sta succedendo di nuovo".

"L’Inter di Chivu esce sconfitta e quattro ko sono un limite già raggiunto per le ambizioni da scudetto. Vero però che la metamorfosi verso un calcio di aggressione è quasi completa. È un lavoro ben fatto che alla lunga pagherà. Bisogna capire quanto alla lunga. Nel Milan, invece, la semina di Allegri sta già dando frutti. È qui bisogna capire se ne offrirà abbastanza per rimanere lassù fino alla primavera".

