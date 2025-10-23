Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del big match tra Napoli-Inter in programma sabato. "Arriva da due ko difficili il Napoli, con qualche difficoltà anche fisica. L'Inter arriva col vento in poppa, ha vinto una partita complicata con la Roma e in Champions, dove ha rischiato all'inizio tanto, troppo. E' una lieve sporcatura di una bella vittoria comunque quell'inizio".

"Quei primi 5' vanno analizzati, sono stati di una squadra che aveva staccato. E sono sicuro che Chivu analizzerà quei minuti. Chi entra comunque ora gioca bene, funziona tutto. Ed è salito il rendimento dei soliti noti. E' stato elaborato il trauma della scorsa Champions, l'Inter pare essersi ritrovata ma il percorso è molto lungo".