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Impallomeni: “Inter e Roma hanno dato dimostrazione di identità. Dovrai approfittare delle…”

Impallomeni: “Inter e Roma hanno dato dimostrazione di identità. Dovrai approfittare delle…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha elogiato Inter e Roma per la stagione che hanno fatto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Impallomeni: “Inter e Roma hanno dato dimostrazione di identità. Dovrai approfittare delle…”- immagine 2
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha elogiato Inter e Roma per la stagione che hanno fatto. "Visto che anche la concorrenza deve ritrovare una via del rilancio, credo che Inter e Roma, facendo le differenze, hanno dato dimostrazione di identità".

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"Il lavoro di Gasperini è evidente, i giocatori si sono sbloccati, ha raccolto la memoria della passata stagione con Ranieri e Gasp gli ha dato più gas. Servono almeno 4 giocatori più forti, che non alterino questo lavoro fatto, e si sintonizzino subito col tecnico. Non è facile trovarli, è vero, poi però dovrai approfittare delle ricostruzioni di Milan, Napoli e Juve".

(TMW Radio)

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