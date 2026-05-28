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Di Napoli: “Milan? Non mi aspettavo una debacle totale. Confermo una cosa”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato il difficile momento che sta vivendo il Milan. "Confermo che c'è un po' di confusione, non ha una squadra per puntare al campionato ma non mi aspettavo una debacle totale. Prima di scegliere un allenatore serve rimettere in piedi il quadro dirigenziale. Serviranno poi giocatori in linea col gioco che vuole fare il nuovo tecnico. Il Milan qualcosa deve fare. Ripartire dagli stessi uomini dopo un fallimento non è semplice, era partito bene ma quando si è spento Modric, si è spento il Milan".
"Per i risultati ottenuti e il valore di rosa, più semplice ripartire dal Napoli, anche se ogni stagione è diversa e non sai gli imprevisti. Il Milan deve rifondare la squadra, facendola con la giusta filosofia e le giuste figure. La responsabilità sarà del dt e del ds costruire una squadra all'altezza".
(TMW Radio)
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