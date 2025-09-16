Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro la Juve. "Ho visto una bellissima partita, decisa all'ultimo tiro. Con episodi ed errori individuali hanno fatto la differenza. L'Inter ha fatto la partita, la Juve con umiltà ha risposto e ha vinto".
Impallomeni: “Inter la metto sempre nella lotta allo scudetto, ma ho perplessità su una cosa”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro la Juve
"L'Inter ce la metto sempre nella lotta al titolo ma ho perplessità sul fatto che possano reagire nel modo giusto. Per poco non la vince comunque. Ho visto un'Inter che ha tenuto il campo ma la Juve è cresciuta molto, è più solida".
(TMW Radio)
