Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il cammino europeo dell'Inter che si è interrotto ai playoff contro il Bodo. "Ha perso sia all'andata che al ritorno. Per me il Bodo non è una sorpresa, lo avevo detto. ha battuto il City e altre risultati buoni. Ieri una vittoria meritata contro l'Inter. Al di là del Bodo, squadra ben organizzata, ci sono più i demeriti dell'Inter, che ha avuto poca energia. C'ha messo poco. Qualche occasione, ma neanche troppo nitida. Più passavano i minuti, più c'era la sensazione che il Bodo poteva dare la zampata. Una delusione, sei uscito agli spareggi, molto presto. Ora vedremo Atalanta e Juve, non credo però possano fare imprese. Ho sentito nel post-gara Del Piero, ha detto che il Bodo è una squadra che gioca con passione, che ha voglia. Ha vinto da squadra. Siamo da Europa League, dove possiamo recitare un ruolo da protagonisti. Il livello è quello. L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario e abbiamo sottovalutato quel lavoro".