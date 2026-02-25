Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il cammino europeo dell'Inter che si è interrotto ai playoff contro il Bodo. "Ha perso sia all'andata che al ritorno. Per me il Bodo non è una sorpresa, lo avevo detto. ha battuto il City e altre risultati buoni. Ieri una vittoria meritata contro l'Inter. Al di là del Bodo, squadra ben organizzata, ci sono più i demeriti dell'Inter, che ha avuto poca energia. C'ha messo poco. Qualche occasione, ma neanche troppo nitida. Più passavano i minuti, più c'era la sensazione che il Bodo poteva dare la zampata. Una delusione, sei uscito agli spareggi, molto presto. Ora vedremo Atalanta e Juve, non credo però possano fare imprese. Ho sentito nel post-gara Del Piero, ha detto che il Bodo è una squadra che gioca con passione, che ha voglia. Ha vinto da squadra. Siamo da Europa League, dove possiamo recitare un ruolo da protagonisti. Il livello è quello. L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario e abbiamo sottovalutato quel lavoro".
Impallomeni: “Inter, abbiamo sottovalutato una cosa. Rosa va ripensata. Che succede se il Milan…”
Un fallimento dovuto a cosa?—
"Abbiamo sempre esaltato Chivu, però qualche scelta è stata sbagliata. All'andata te la potevi giocare con qualche elemento diverso. Al ritorno mi ha sorpreso Frattesi, forse non era la sua partita. Thuram è l'anello debole dell'attacco, è quello che sta dando meno da tutta la stagione. A me non piace la parola fallimento, ma c'è grande delusione. L'Inter è più forte del Bodo alla fine".
Questa partita potrebbe aver sancito la fine del percorso europeo di questa Inter?—
"Sì, serve aggiustare qualcosa. E' un gruppo che ha dato tanto, raccolto non molto. Serve qualche giocatore diverso. La rosa va ripensata, senza bocciare nessuno".
E ora?—
"Inter-Genoa diventa una partita fondamentale. Se ti va male, poi c'è il derby e ricominci di nuovo. Dodici partite e dieci punti di vantaggio, il Genoa sta bene e viene a San Siro per giocarsela. Attenzione che l'Inter deve rispondere subito sabato. Se ci sono rilassamenti e il Milan ne vince due, che succede? Questa squadra emotivamente ha fatto capire che alcune cose le subisce. Deve stare attenta".
