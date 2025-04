Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la pesante sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia. "Avevo previsto delle insidie, avevo intravisto un tentativo di Conceicao di trovare un equilibrio, senza disdegnare la fase offensiva. E si è giocato Jovic a sorpresa e che è stata la scelta giusta. Ho visto un'Inter che sta subendo un sovraccarico mentale, non fisico. Non è il momento di attaccare nessuno, il lavoro di Inzaghi è stato straordinario, al di là di come finirà. Adesso deve pensare di giocare un altro calcio l'Inter, più posizionale, accorto, un calcio economico fatto non tanto di inserimenti. Più bloccato e meno dispendioso. Nelle ultime 5 partite, giocando così, l'Inter può vincerle tutte. Se continui così invece apri le porte per colpirti. Sono curioso di vedere l'Inter che troverà la Roma".

Ripartiamo da Inter-Milan: una valutazione sulla vittoria del Milan?

"A me non sorprende, è stata squadra anche con Udinese e Atalanta. Conceicao in ritardo ha trovato qualcosa. E' cresciuto nella fase difensiva, è più ordinato ed equilibrato. ma attenzione, non commettiamo l'errore di dire che l'Inter è in crisi. Primo tempo importante ma c'è da capire dopo due sconfitte quale messaggio manderà Inzaghi al gruppo. L'Inter dovrà fare due scelte, più conservativa in campionato e più dinamica in Champions".