Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le sconfitte di Juve e Roma nell'ultimo turno di campionato. "Il più delle volte se hai una società forte è difficile che tu possa avere una squadra debole. Ci vuole pazienza ovviamente, nonostante le perplessità sulle ultime finestre di mercato. Detto ciò Spalletti non è un mago; è un ottimo allenatore, ma ieri si è vista una differenza abissale con il Napoli. I bianconeri sono altalenanti e sono ancora alla ricerca di loro stessi. Poi c'è da discutere sulla qualità degli interpreti, dato che ieri il centrocampo titolare della Juventus ha perso contro McTominay, Elmas e Vergara".