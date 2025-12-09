FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Impallomeni: “Juve? Spalletti non è un mago. La Roma? La verità è che non può…”

ultimora

Impallomeni: “Juve? Spalletti non è un mago. La Roma? La verità è che non può…”

Impallomeni: “Juve? Spalletti non è un mago. La Roma? La verità è che non può…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato le sconfitte di Juve e Roma nell'ultimo turno di campionato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Impallomeni: “Juve? Spalletti non è un mago. La Roma? La verità è che non può…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le sconfitte di Juve e Roma nell'ultimo turno di campionato. "Il più delle volte se hai una società forte è difficile che tu possa avere una squadra debole. Ci vuole pazienza ovviamente, nonostante le perplessità sulle ultime finestre di mercato. Detto ciò Spalletti non è un mago; è un ottimo allenatore, ma ieri si è vista una differenza abissale con il Napoli. I bianconeri sono altalenanti e sono ancora alla ricerca di loro stessi. Poi c'è da discutere sulla qualità degli interpreti, dato che ieri il centrocampo titolare della Juventus ha perso contro McTominay, Elmas e Vergara".

Impallomeni: “Juve? Spalletti non è un mago. La Roma? La verità è che non può…”- immagine 3
Getty Images

Che è successo alla Roma? Nella sconfitta di Cagliari?

—  

"La verità è che la Roma non può prescindere dall'intensità, mentre ultimamente i giocatori arrivano sempre secondi sul pallone. Ndicka ha detto bene a fine parttia, affermando come i giocatori non avessero capito che tipo di partita avrebbero dovuto giocare. Probabilmente la Roma è uscita al di fuori della categoria delle squadre in lotta per il titolo. Del resto sono stati segnati solo quindici gol e continuare con Baldanzi centravanti è complicato".

Leggi anche
Bonanni: “Juve, giocatori non all’altezza ma Spalletti non ha inciso. Il punto è...
Matri: “Mai vista io l’Inter in difficoltà: è sempre forte! E vedo che Chivu rispetto a Inzaghi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA