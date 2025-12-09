Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le sconfitte di Juve e Roma nell'ultimo turno di campionato. "Il più delle volte se hai una società forte è difficile che tu possa avere una squadra debole. Ci vuole pazienza ovviamente, nonostante le perplessità sulle ultime finestre di mercato. Detto ciò Spalletti non è un mago; è un ottimo allenatore, ma ieri si è vista una differenza abissale con il Napoli. I bianconeri sono altalenanti e sono ancora alla ricerca di loro stessi. Poi c'è da discutere sulla qualità degli interpreti, dato che ieri il centrocampo titolare della Juventus ha perso contro McTominay, Elmas e Vergara".
Impallomeni: “Juve? Spalletti non è un mago. La Roma? La verità è che non può…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato le sconfitte di Juve e Roma nell'ultimo turno di campionato
Che è successo alla Roma? Nella sconfitta di Cagliari?—
"La verità è che la Roma non può prescindere dall'intensità, mentre ultimamente i giocatori arrivano sempre secondi sul pallone. Ndicka ha detto bene a fine parttia, affermando come i giocatori non avessero capito che tipo di partita avrebbero dovuto giocare. Probabilmente la Roma è uscita al di fuori della categoria delle squadre in lotta per il titolo. Del resto sono stati segnati solo quindici gol e continuare con Baldanzi centravanti è complicato".
