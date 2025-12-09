In studio a DAZN, l’ex attaccante Alessandro Matri ha parlato così del momento dell’Inter di Cristian Chivu:
“Cosa mi lascia Chivu? Bravo a cambiare lentamente, all’inizio ha mantenuto le stesse cose di Inzaghi. C’era poco da cambiare, aveva perso di poco il campionato e poi la finale di Champions, l’Inter era già forte, una macchina ben allestita ecco, con giocatori di qualità.
E vedo che Cristian ha alternato molto di più di Inzaghi, ha nuove soluzioni davanti, sta rilanciando Zielinski, Akanji è strepitoso e lui per essere alla seconda esperienza in Serie A sta facendo passi da gigante. Io vedo sempre un’Inter forte, non l’ho mai vista in difficoltà”.
