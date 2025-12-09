"Al momento Spalletti ha inciso poco o niente, anche se poteva essere prevedibile, dato che un allenatore nuovo ha bisogno del tempo giusto per dare un'identità. Qualche piccolo cambiamento ha provato a darlo, come per esempio con Koopmeiners difensore centrale o Yildiz schierato ieri come falso nueve.

Di certo ci si aspettava qualcosa in più e al momento i calciatori non riescono a fare ciò che lui vorrebbe. Il punto è che quando si cambia un tecnico le responsabilità raddoppiano per i giocatori, che al momento stanno dimostrando di non essere da Juventus".

Su Paolo Zanetti

"Il pensiero del weekend lo dedico a Paolo Zanetti, che con il Verona ha fatto una bella prova, ottenendo la vittoria. Anche con l'Inter ha perso solo alla fine e nell'ultimo periodo la squadra ha dimostrato di poter dire la sua. Il livello della rosa non sarà elevatissimo, ma stanno facendo bene".