L'ex giocatore ha commentato il momento dell'Inter e ha detto la sua su un possibile ritorno a Milano di Cancelo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il momento dell'Inter e ha detto la sua su un possibile ritorno a Milano di Cancelo. "Una squadra e un giocatore al comando, Inter e Lautaro. Strepitoso. Cancelo? Se motivato, è uno degli esterni più forti del mondo. Difficile da gestire, ha grande personalità, ma se arriva con la testa giusta sarebbe un grande colpo".

L'Inter di Chivu al top: può andare in fuga?

"I numeri certificano che è la miglior Inter di Chivu, gioca un calcio intenso, sta bene fisicamente, sta lievitando il lavoro di Chivu, che si sta facendo largo. Bene anche le alternative. Vuole riscattarsi l'Inter, bravo Chivu a non aggiungere tanto a questo gruppo. Questi non vedono l'ora di riscattarsi".

(TMW Radio)

