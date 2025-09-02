Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del mercato che si è appena concluso. "Per la quantità che ha fatto e la qualità, il Napoli è davanti a tutti. Dietro Fiorentina, che si è fatta apprezzare, ma c'è tanto ornamento ma poca sostanza. Poi magari Pioli farà i miracoli. Io metterei la Juventus".

Roma, si parla di contrasto tra Gasperini e Massara dopo il mercato:

"Non è così, Gasp contro Massara. Gasperini ha parlato di mercato completato ma non rafforzava, sin dall'inizio si aspettava qualcosa in attacco. I due top acquisti sono Wesley ed El Aynaoui, con quasi 53 mln. Gasperini pensa all'oggi, Massara pensa al domani. La Roma ha speso, ha fatto un buon mercato ma sono mancati i picchi e non l'hai migliorata. Mancano degli elementi in alcuni ruoli. Forse i soldi potevano essere distribuiti diversamente, quando sapevi che la priorità era l'attacco. L'allenatore avrà il diritto, legittimo, di sollevare dei dubbi, delle lamentele?".