"Si sono fatti tanti nomi, anche se per i principi di gioco che ha mostrato quest'anno in Inghilterra con il Bournemouth direi Iraola. Queste devono essere le basi per ripartire. Il calcio schizofrenico e folle che viviamo adesso del resto porta a dover puntare molto sull'allenatore, dato che il materiale a disposizione è meno qualitativo rispetto al passato".