E per il Milan invece?
"Si sono fatti tanti nomi, anche se per i principi di gioco che ha mostrato quest'anno in Inghilterra con il Bournemouth direi Iraola. Queste devono essere le basi per ripartire. Il calcio schizofrenico e folle che viviamo adesso del resto porta a dover puntare molto sull'allenatore, dato che il materiale a disposizione è meno qualitativo rispetto al passato".
Spalletti è l'uomo giusto per la ripartenza della Juventus?
"La Juventus proviene da quattro sessioni di mercato fallimentari e in due anni si sono visti tre allenatori. Serve decisamente più stabilità e il prossimo anno potrebbe essere costruito ancora con Spalletti in panchina".
(Fonte: TMW)
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