Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della prossima giornata di campionato. L'ex giocatore si aspetta un segnale forte in particolare da due squadre: l'Inter e la Fiorentina.
"Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite. E poi l'Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l'Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui".
