M. Orlando: “L’Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l’Udinese. Ora Chivu…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore dichiara di aspettarsi una risposta dall'Inter dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della prossima giornata di campionato. L'ex giocatore si aspetta un segnale forte in particolare da due squadre: l'Inter e la Fiorentina.

"Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite. E poi l'Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l'Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui".

