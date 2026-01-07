FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria della Juve sul campo del Sassuolo
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria della Juve sul campo del Sassuolo. "Ieri è sbocciato il lavoro di Spalletti, che ha portato la squadra da avere un valore medio a uno alto. C'è grande personalità, la voglia di governare la partita".

"E' stata una Juve spettacolare, si è visto un gioco diverso, con possesso, palla che va veloce, c'è un lavoro di Spalletti di andare oltre il modulo. ha capito che il calcio cambia e i duelli fanno la differenza. E che i possessi sono fondamentali. La Juve è stata precisa, veloce, senza paura. Ed è questo che fa la differenza. Ed è qui che ha fatto la differenza Spalletti. Che si sbrighi a rinnovarlo Spalletti, perché fa ridere che sia ancora precario. Sembra una barzelletta".

