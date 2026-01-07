"E' stata una Juve spettacolare, si è visto un gioco diverso, con possesso, palla che va veloce, c'è un lavoro di Spalletti di andare oltre il modulo. ha capito che il calcio cambia e i duelli fanno la differenza. E che i possessi sono fondamentali. La Juve è stata precisa, veloce, senza paura. Ed è questo che fa la differenza. Ed è qui che ha fatto la differenza Spalletti. Che si sbrighi a rinnovarlo Spalletti, perché fa ridere che sia ancora precario. Sembra una barzelletta".