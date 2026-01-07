Rampulla: “Non facile a Parma ma l’Inter vincerà. Il Napoli…”

Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha parlato a TMW Radio delle partite di questa giornata di campionato

Matteo Pifferi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 16:32)

Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha parlato a TMW Radio delle partite di questa giornata di campionato:

"Inter, Milan e Napoli? L'Inter a Parma vincerà, anche se è la partita più difficile. Sono tre squadre lanciate e un passo falso ora sarebbe controproducente. Quando ci sono grandi competizioni, ovvio che si deve stare concentrati ma affrontare una big è diverso rispetto a una medio-piccola. Le partite non sono tutte uguali e le insidie maggiori sono con le piccole. Teoricamente dovresti essere sempre concentrato ma è umano avere un approccio diverso".

Su Raspadori — "E' un ragazzo di talento, non ha trovato fortuna a Madrid ma alla Roma servirebbe e può fare molto bene. Sarebbe un qualcosa in più, visto che come esterni ha Dybala, Soulè. E' uno tecnicamente molto bravo ma non è una punta. Ferguson a me piace poi, serve dargli tempo".

Su Spalletti — "Ho sempre pensato che certe squadre vanno allenate, quando non hai i top player, con gente di esperienza, che capisce al volo cosa può servire. Non so dove sarebbe la Juve ora, ma sarebbe molto più quadrata di due mesi fa. Sarebbe una squadra che avrebbe qualche punto in più".