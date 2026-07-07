L'ex designatore Gianluca Rocchi e gli ex presidenti dell'AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange sono stati sentiti nei giorni scorsi

Redazione1908 7 luglio - 17:23

L'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e gli ex presidenti dell'AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange sono stati sentiti nei giorni scorsi, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. E' l'ultima parte dell'attivita' degli inquirenti, svolta in gran segreto dopo le numerose audizioni di testi alla luce del sole a Palazzo di Giustizia. I magistrati stanno valutando se chiedere l'archiviazione delle accuse oppure chiudere l'inchiesta in vista del processo. Rocchi e' stato sentito per la prima volta dopo avere scelto il 30 aprile scorso di non rispondere all'invito a comparire firmato dal pm Maurizio Ascione.

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L'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e gli ex presidenti dell'AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange sono stati sentiti nei giorni scorsi, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. E' l'ultima parte dell'attivita' degli inquirenti, svolta in gran segreto dopo le numerose audizioni di testi alla luce del sole a Palazzo di Giustizia.

I magistrati stanno valutando se chiedere l'archiviazione delle accuse oppure chiudere l'inchiesta in vista del processo. Rocchi e' stato sentito per la prima volta dopo avere scelto il 30 aprile scorso di non rispondere all'invito a comparire firmato dal pm Maurizio Ascione.

Zappi, decaduto dalla guida dell'associazione degli arbitri dopo la condanna a 13 mesi di inibizione pronunciata dalla giustizia sportiva, e' stato ascoltato come testimone per la seconda volta dopo essere stato sentito ai primi di maggio. Stessa veste di testimone anche per l'ex fischietto e presidente del'AIA, Trentalange. Nelle ultime settimane Ascione e' stato affiancato, su disposizione del procuratore Marcello Viola, dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Nel riserbo degli investigatori, lo scenario piu' probabile appare quello dell'archiviazione ma la discussione tra chi indaga e' ancora in corso e andra' trovata una sintesi dal momento che pare non ci sia un'identita' di vedute.

(AGI)