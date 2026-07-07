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Ferdico tira in mezzo Lucci: vendute 10mila bandiere dell’Inter per…

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Nelle scorse la notizia della decisione dell'ex capo ultrà di pentirsi e nella sua testimonianza ha parlato anche dei legami con la Curva Sud
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Marco Ferdico, ex capo ultrà della Nord, ha deciso di pentirsi nell'ambito del processo per l'omicidio di Boiocchi. Negli interrogatori con i pm ha parlato del ruolo della ndrangheta rispetto al giro di affari che ruotava attorno a San Siro. 

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Ferdico ha anche nominato la Curva Sud e il leader Luca Lucci. Con i rossoneri in pratica c'era un accordo per la finale di Champions del 2023: chi avesse superato la semifinale e fosse andato a Istanbul avrebbe riconosciuto il 30% dei ricavi ai rivali.

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"Stando a quanto rivelato da Ferdico, lui, Beretta e Bellocco avrebbero incassato 700mila euro a testa, mentre 150mila euro sarebbero dovuti andare a Lucci. Ma da quella finale per i milanisti ne escono solo 130mila. La parte mancante sarebbe stata coperta con la vendita di 10mila bandiere dell'Inter, ottenute da Lucci tramite i suoi canali, poi rivendute per 20mila euro", lo scrive il sito Mow-Mag.

(Fonte: Mow-Mag)

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