Ferdico tira in mezzo Lucci: vendute 10mila bandiere dell’Inter per…

Nelle scorse la notizia della decisione dell'ex capo ultrà di pentirsi e nella sua testimonianza ha parlato anche dei legami con la Curva Sud

Marco Ferdico , ex capo ultrà della Nord , ha deciso di pentirsi nell'ambito del processo per l'omicidio di Boiocchi . Negli interrogatori con i pm ha parlato del ruolo della ndrangheta rispetto al giro di affari che ruotava attorno a San Siro.

Ferdico ha anche nominato la Curva Sud e il leader Luca Lucci. Con i rossoneri in pratica c'era un accordo per la finale di Champions del 2023: chi avesse superato la semifinale e fosse andato a Istanbul avrebbe riconosciuto il 30% dei ricavi ai rivali.