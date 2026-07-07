Marco Ferdico, ex capo ultrà della Nord, ha deciso di pentirsi nell'ambito del processo per l'omicidio di Boiocchi. Negli interrogatori con i pm ha parlato del ruolo della ndrangheta rispetto al giro di affari che ruotava attorno a San Siro.
ultimora
Ferdico tira in mezzo Lucci: vendute 10mila bandiere dell’Inter per…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ferdico ha anche nominato la Curva Sud e il leader Luca Lucci. Con i rossoneri in pratica c'era un accordo per la finale di Champions del 2023: chi avesse superato la semifinale e fosse andato a Istanbul avrebbe riconosciuto il 30% dei ricavi ai rivali.
"Stando a quanto rivelato da Ferdico, lui, Beretta e Bellocco avrebbero incassato 700mila euro a testa, mentre 150mila euro sarebbero dovuti andare a Lucci. Ma da quella finale per i milanisti ne escono solo 130mila. La parte mancante sarebbe stata coperta con la vendita di 10mila bandiere dell'Inter, ottenute da Lucci tramite i suoi canali, poi rivendute per 20mila euro", lo scrive il sito Mow-Mag.
(Fonte: Mow-Mag)
© RIPRODUZIONE RISERVATA