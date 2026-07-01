L'incontro tra Bastoni e la 17enne sarebbe avvenuto dopo una delle serate organizzate dalla Ma.De, l'agenzia al centro dell'inchiesta

Daniele Mari Direttore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 15:14)

"Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi".

È quanto ha dichiarato, in sintesi, agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile (all'epoca il calciatore aveva 21 anni).

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L'incontro tra Bastoni e la 17enne sarebbe avvenuto dopo una delle serate organizzate dalla Ma.De. di Cinisello Balsamo, l'agenzia al centro dell'inchiesta per associazione per delinquere che vede indagati Alessio Salamone, Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini.

Bastoni sarà interrogato venerdì dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, titolari dell'indagine con il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Assistito dall'avvocato Salvatore Scuto, il calciatore dell'Inter e della Nazionale potrà anche decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere.

(ANSA).