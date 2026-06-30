La giovane ha smentito agli inquirenti di avere avuto un rapporto con il difensore dell'Inter e della Nazionale

Alessandro De Felice Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 21:26)

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Nell'ambito dell'inchiesta sul giro di escort e calciatori che vede indagato Alessandro Bastoni sono stati convocati nei giorni scorsi come testimoni i giocatori Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno di loro e' indagato, la loro convocazione e' finalizzata a una ricostruzione dei fatti.

La procura di Milano ipotizza, secondo quanto riferito da fonti qualificate, che il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni abbia avuto un incontro intimo con una ragazza di 17 anni nel giugno del 2020. La giovane pero' ha smentito agli inquirenti di avere avuto un rapporto con l'indagato. A organizzare l'incontro sarebbe stato uno dei collaboratori dell'agenzia di eventi Ma.DE. di Cinisello Balsano al centro degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura.

I titolari dell'agenzia, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, sono finiti ai domiciliari con l'accusa di sfruttamento della prostituzione nell'aprile scorso. I due avrebbero assicurato ad alcuni calciatori un 'pacchetto tutto compreso' con serate in locali di lusso, escort e gas esilarante

(Fonte: Agenzia AGI)