Il difensore dell'Inter ha ricevuto oggi l'avviso di garanzia: avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni

Fabio Alampi Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 20:20)

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Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto oggi, 30 giugno, l'avviso di garanzia, e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è coinvolto nell'inchiesta escort coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, legata a una società di Cinisello Balsamo che, secondo le accuse, organizzava serate e party "tutto incluso" per clienti vip, soprattutto calciatori.

Bastoni avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni. Una vicenda però tutta da chiarire, dal momento che la ragazza stessa, sentita in qualità di testimone, avrebbe detto che tra loro non ci sarebbe stato alcun rapporto. Si attendono sviluppi. L'invito a comparire davanti alla procura, come scrive l'Ansa, è fissato per venerdì prossimo.