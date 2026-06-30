UEFA, Juve entra nel regime di Settlement Agreement: multa condizionata

Il club bianconero non ha pareggiato ricavi e costi nelle ultime tre stagioni ed è finita nel mirino dell'Uefa

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 19:26)

La Juventusentra ufficialmente nel settlement agreement dell'UEFA e verrà multata. È quanto è stato comunicato dalla massima organizzazione del calcio europeo per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni.

Per la società bianconera una multa da 20 mln di euro di cui 14 mln sotto osservazione e non devono essere pagati ora, come da accordo con l'UEFA. Andranno pagati se il club bianconero non dovesse adempiere agli obblighi del settlement agreement nei prossimi tre anni.

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La Roma non ha ceduto nessuno e quindi non riuscirà a centrare gli obiettivi del settlement agreement. Non c'è una pena certa sull'accordo. Il club giallorosso verrà giudicata ad ottobre e potrebbe avere una multa simile a quella avuta dal Marsiglia di recente e quindi una restrizione sulle liste europee con pene ancora più severe se non si raggiungessero gli obiettivi nei dodici mesi successivi.

(Fonte: SS24)