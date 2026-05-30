Fabio Caressa racconta un episodio avvenuto a Napoli, un momento di grande tensione che provocò - a sorpresa - la reazione violenta dell'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi. Queste le parole di Caressa, ospite del podcast di Giacomo Poretti:
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L’incredibile aneddoto di Caressa: “Quella volta in cui Bergomi buttò uno sul tavolo e…”
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"Allo stadio del Napoli c'è un tavolo che però è in mezzo alla gente, quindi tu hai il tavolino, il tuo monitor, l'altro monitor, cioè quello di Beppe, e poi ci sono delle persone che tengono un po' lontani i tifosi, perché sei proprio in mezzo alla tribuna. Sei un po' staccato dalla tribuna stampa, perché è talmente alta la postazione a Napoli che almeno ti mettono in un posto molto centrale".
Poi il racconto di cosa accadde: "A un certo punto un signore un giorno elude la sorveglianza, si avvicina di soppiatto al nostro tavolo e incomincia a urlare: ‘Siete contro il Napoli, merde!'. Beppe impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo così. Sì, lo butta sul tavolo. ‘Che cazzo vuoi?', gli dice. Così", e qua Caressa mima lo scatto di rabbia inconsulta di Bergomi.
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