"Allo stadio del Napoli c'è un tavolo che però è in mezzo alla gente, quindi tu hai il tavolino, il tuo monitor, l'altro monitor, cioè quello di Beppe, e poi ci sono delle persone che tengono un po' lontani i tifosi, perché sei proprio in mezzo alla tribuna. Sei un po' staccato dalla tribuna stampa, perché è talmente alta la postazione a Napoli che almeno ti mettono in un posto molto centrale".