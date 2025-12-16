FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mazzata per il Psg: il club condannato a pagare 61 milioni di euro a Mbappé

ultimora

Mazzata per il Psg: il club condannato a pagare 61 milioni di euro a Mbappé

Mazzata per il Psg: il club condannato a pagare 61 milioni di euro a Mbappé - immagine 1
Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro all'attaccante del Real Madrid
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Mazzata per il Psg: il club condannato a pagare 61 milioni di euro a Mbappé- immagine 2
Getty

Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024.

Mbappe
Getty Images

Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). Le richieste del PSG, pari a 440 milioni di euro, sono state respinte nella loro interezza.

Leggi anche
Toldo: “Inter matura e sicura di sé. Chivu ottimo allenatore. Gli è montata la passione...
Cannavaro: “Chivu ottimo allenatore. Stupito dalle critiche, soprattutto quando...

© RIPRODUZIONE RISERVATA