"Il calcio deve essere gioia e divertimento. Condanno fortemente - senza se e senza ma - questo atto vile e vergognoso e ogni forma di violenza". Così anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, interviene con una storia su Instagram sulla grave aggressione al portiere tredicenne da parte del papà di un altro giovanissimo giocatore.
fcinter1908 ultimora Portiere 13enne picchiato, Infantino: “Atto vile e vergognoso. Il calcio deve…”
ultimora
Portiere 13enne picchiato, Infantino: “Atto vile e vergognoso. Il calcio deve…”
Gianni Infantino, interviene con una storia su Instagram sulla grave aggressione al portiere tredicenne da parte di un papà
L'episodio è avvenuto a Collegno, nella prima cintura di Torino, dove domenica pomeriggio si stava svolgendo il torneo Under 14 Super Oscar. Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, squadre del Torinese, finita 1-0 per il Carmagnola, sul campo è scoppiato un parapiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA