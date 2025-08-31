Le parole del n.1 della Fifa, Gianni Infantino ai media africani in riferimento alla Coppa del Mondo del prossimo anno

Gianni Pampinella Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 17:02)

"Le squadre che si qualificheranno per i Mondiali 2026 potranno venire con i propri tifosi": così il n.1 della Fifa, Gianni Infantino ai media africani in riferimento alla Coppa del Mondo del prossimo anno.

Infantino ha poi sottolineato la necessità di "trovare il giusto equilibrio" per garantire che il calcio sia praticato in modo ottimale a livello globale. "I tifosi di tutto il mondo saranno i benvenuti" ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti il prossimo anno, le parole di Infantino.

"Penso che sia importante chiarire questo punto. Ci sono molti malintesi in giro. Tutti saranno i benvenuti in Canada, Messico e Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno. Stiamo lavorando proprio per questo. Al Mondiale per club di quest'anno, abbiamo avuto negli Stati Uniti tifosi provenienti da 164 paesi diversi senza, ovviamente, alcun problema. Ovviamente, c'è una procedura da seguire per ottenere i visti e così via. Questo processo sarà agevole e garantirà che coloro che si qualificheranno potranno venire con i loro tifosi".

Con 11 delle 16 città ospitanti situate negli Stati Uniti, la maggior parte dei visitatori stranieri avrà intenzione di assistere alle partite negli stadi americani. Infantino, che ha incontrato il presidente Donald J. Trump in diverse occasioni, ha affermato che è in corso un coordinamento con le autorità americane per snellire le procedure di immigrazione dei tifosi. "Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo semplificarlo - ha aggiunto il n.1 della Fifa - ma c'è sicuramente l'impegno del governo degli Stati Uniti a garantire che il processo sia agevole, in modo che i tifosi di tutto il mondo siano i benvenuti".