Dopo gli infortuni di Ousmane Dembelé e Désiré Doué con i Bleus, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Fédération française de football (FFF) per chiedere un migliore "coordinamento medico-sportivo tra club e selezione".

Il PSG, privato di Dembélé per sei-otto settimane e di Doué per quattro settimane circa, chiede "urgentemente un nuovo protocollo più trasparente e collaborativo" intorno "la salute dei giocatori", ha annunciato oggi. Il club campione d'Europa ha assicurato di aver "trasmesso alla FFF elementi medici concreti, anche prima dell'inizio del raduno della nazionale francese, sul carico di lavoro sopportabile e i rischi di infortunio dei suoi giocatori".