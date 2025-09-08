FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Infortuni di Dembelé e Doué, il Psg scrive alla Federazione francese: “Il club deplora…”

ultimora

Infortuni di Dembelé e Doué, il Psg scrive alla Federazione francese: “Il club deplora…”

Infortuni di Dembelé e Doué, il Psg scrive alla Federazione francese: “Il club deplora…” - immagine 1
Dopo gli infortuni dei due giocatori con i Bleus, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Fédération française de football
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo gli infortuni di Ousmane Dembelé e Désiré Doué con i Bleus, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Fédération française de football (FFF) per chiedere un migliore "coordinamento medico-sportivo tra club e selezione".

Infortuni di Dembelé e Doué, il Psg scrive alla Federazione francese: “Il club deplora…” - immagine 1
Getty Images

Il PSG, privato di Dembélé per sei-otto settimane e di Doué per quattro settimane circa, chiede "urgentemente un nuovo protocollo più trasparente e collaborativo" intorno "la salute dei giocatori", ha annunciato oggi. Il club campione d'Europa ha assicurato di aver "trasmesso alla FFF elementi medici concreti, anche prima dell'inizio del raduno della nazionale francese, sul carico di lavoro sopportabile e i rischi di infortunio dei suoi giocatori".

Infortuni di Dembelé e Doué, il Psg scrive alla Federazione francese: “Il club deplora…”- immagine 3
Getty Images

Il PSG "deplora che queste raccomandazioni mediche non siano state prese in considerazione dallo staff medico" nonché la "totale assenza di sollecitazione e concertazione con i suoi team medici".

Leggi anche
Durante: “Inter, mosaico non completato. Napoli? C’è chi ha fatto meglio”
Israele, Solomon: “Rispettiamo l’Italia, ma nessun timore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA