Gds – Inter, Acerbi in dubbio per il Monza: si scalda De Vrij. La dirigenza sta lavorando…

Infortunio muscolare per Acerbi, in dubbio la sua presenza col Monza: pronto De Vrij

Infortunio muscolare per Francesco Acerbi. Il difensore si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al momento è in dubbio la sua presenza per il 19 agosto a San Siro, quando il campionato nerazzurro comincerà con Inter-Monza.