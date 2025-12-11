Infortunio Acerbi: ecco quali partite salta e l’obiettivo del difensore

Risentimento muscolare al bicipite femorale destro. È l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Francesco Acerbi e che priverà Cristian Chivu del difensore per almeno un mese. Acerbi tornerà nel 2026 e salterà diversi impegni importanti per l'Inter, dalla Supercoppa Italiana a Riad fino a qualche delicato scontro diretto. Come sottolinea Sky Sport, l'obiettivo è rientrare per il big match di San Siro col Napoli, ma la missione non è così scontata.