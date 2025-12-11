Risentimento muscolare al bicipite femorale destro. È l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Francesco Acerbi e che priverà Cristian Chivu del difensore per almeno un mese. Acerbi tornerà nel 2026 e salterà diversi impegni importanti per l'Inter, dalla Supercoppa Italiana a Riad fino a qualche delicato scontro diretto. Come sottolinea Sky Sport, l'obiettivo è rientrare per il big match di San Siro col Napoli, ma la missione non è così scontata.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Infortunio Acerbi: ecco quali partite salta e l’obiettivo del difensore
ultimora
Infortunio Acerbi: ecco quali partite salta e l’obiettivo del difensore
Acerbi tornerà nel 2026 e salterà diversi impegni importanti per l'Inter
Il giocatore salterà le gare col Genoa, Bologna in Supercoppa, eventuale finale di Supercoppa, Atalanta, Bologna, Parma. Se non dovesse recuperare per Inter-Napoli, il difensore potrebbe rientrare in una di queste sfide:
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA