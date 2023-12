Insegno: “Lazio-Inter, spero nella cabala. A Sarri dico una cosa”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Pino Insegno , conduttore di fede laziale, parla della sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti e l'Inter . " Per Lazio-Inter spero nella cabala e nel fatto che si facciano sempre grandi partite contro i nerazzurri. Dico a Sarri che affermare sempre di non essere all’altezza di qualche traguardo, non è utile".

"Bisogna costruire una coscienza positiva nei giocatori. E’ come se mi offrissero una lavoro prestigioso e io dicessi di non essere all’altezza di farlo. A Immobile invece consiglio di farsi scivolare di più le critiche. Troverai sempre qualcuno che non ti ama, anche se sei il migliore di tutti. Non deve leggere i social, perché sono il ritrovo di molti frustrati. Lui è Ciro Immobile".