Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni

Il giornalista, in seguito a tali contestazioni, era stato inibito fino al 28 febbraio 2026; nei suoi confronti era stato disposto anche il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc.
Dopo un articolato iter processuale, culminato in due pronunce del massimo organo di giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia ha definitivamente prosciolto il giornalista da ogni addebito, disponendo l'annullamento di tutte le sanzioni precedentemente inflitte e ponendo così fine alla vicenda.
(Fonte: ANSA)
