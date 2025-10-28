FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni

ultimora

Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni

Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni - immagine 1
Il giornalista proprietario di Sportitalia è stato prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Michele Criscitiello, giornalista proprietario del Canale Televisivo Sportitalia, è stato prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse relative alla partita Folgore Caratese-Club Milano del primo dicembre 2024.

Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni- immagine 2

Lo rende noto l'avvocato Cesare Di Cintio, dello studio DCF Sport Legal, che ha assistito Criscitiello dall'accusa di aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti dell'arbitro, al quale avrebbe rivolto frasi a sfondo razzista e tentato uno sgambetto.

Il giornalista, in seguito a tali contestazioni, era stato inibito fino al 28 febbraio 2026; nei suoi confronti era stato disposto anche il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc.

Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni- immagine 3

Dopo un articolato iter processuale, culminato in due pronunce del massimo organo di giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia ha definitivamente prosciolto il giornalista da ogni addebito, disponendo l'annullamento di tutte le sanzioni precedentemente inflitte e ponendo così fine alla vicenda.

(Fonte: ANSA)

