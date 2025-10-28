Insulti razzisti ad un arbitro, assolto Criscitiello: annullate le sanzioni

Il giornalista proprietario di Sportitalia è stato prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse

Michele Criscitiello, giornalista proprietario del Canale Televisivo Sportitalia, è stato prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse relative alla partita Folgore Caratese-Club Milano del primo dicembre 2024.

Lo rende noto l'avvocato Cesare Di Cintio, dello studio DCF Sport Legal, che ha assistito Criscitiello dall'accusa di aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti dell'arbitro, al quale avrebbe rivolto frasi a sfondo razzista e tentato uno sgambetto.