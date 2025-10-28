Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del futuro della panchina della Juve. Per l'ex giocatore c'è un nome perfetto per il club bianconero. "Confermo Spalletti, ma credo voglia delle garanzie su almeno 2 anni e mezzo. Ed è giusto così, così come giusto il cambio. Aveva dimostrato tutta la sua confusione Tudor, ma anche la formazione dell'altra sera conferma certe cose".
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando è tornato sulla lite tra Conte e Lautaro durante Napoli-Inter
Che ne pensa della lite Conte-Lautaro?—
"Ci stanno, è venuto fuori l'essere argentino di Lautaro ma ha sbagliato, perché Conte ci sguazza in certe cose".
(TMW Radio)
