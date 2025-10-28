“Penso che la Roma potrà fare bene e tornare in Champions il prima possibile. Oggi Milan e Napoli sono un po’ più avanti rispetto all’Inter, ma sono queste tre squadre che si giocheranno lo Scudetto fino alla fine”.
Le parole di Francesco Totti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme a Luciano Spalletti
Lo ha detto Francesco Totti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme all’ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti, a Milano. A chi gli chiedeva quando tornerà alla Roma, l’ex capitano giallorosso ha risposto: “Non lo so, ci sarà tempo”.
