Le parole di Francesco Totti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme a Luciano Spalletti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Penso che la Roma potrà fare bene e tornare in Champions il prima possibile. Oggi Milan e Napoli sono un po’ più avanti rispetto all’Inter, ma sono queste tre squadre che si giocheranno lo Scudetto fino alla fine”.

Lo ha detto Francesco Totti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme all’ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti, a Milano. A chi gli chiedeva quando tornerà alla Roma, l’ex capitano giallorosso ha risposto: “Non lo so, ci sarà tempo”.

