Basta un gol di Lautaro Martinez all'Inter per vincere sul campo dell'Udinese e salire a quota 49 punti in classifica. Un risultato arrivato anche grazie a un'ottima fase difensiva, con Sommer che ha potuto festeggiare un altro clean sheet.
Inter, solidità difensiva: 11 clean sheet in Serie A, nessuno ha fatto meglio
Inter, solidità difensiva: 11 clean sheet in Serie A, nessuno ha fatto meglio
I nerazzurri si sono imposti di misura sul campo dell'Udinese: fondamentale essere riusciti a non incassare gol
Il club nerazzurro ha voluto sottolineare questa solidità pubblicando una nota statistica sul proprio sito ufficiale:
La solidità difensiva resta uno dei marchi di fabbrica della squadra: con quello di Udine salgono a 11 i clean sheet in Serie A, primato assoluto nel torneo.
