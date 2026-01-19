Ex calciatore e opinionisti sono intervenuto negli studi di Sky Calcio Club per commentare i temi caldi della Serie A e della Champions League

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Calcio Club per commentare i temi caldi del campionato di Serie A dopo il 21° turno e della Champions League, con la penultima giornata di League Phase in arrivo.

All'interno della discussione anche il tema legato alla coppia d'attacco dell'Inter.

Bergomi: "L'assist niente di Pio Esposito no?!" (ride, ndr)

Marchegiani: "Quando giocano insieme, a me quanto piacciono. Glielo avevamo pure chiesto una volta e aveva detto "È uguale". Però Pio si muove bene".

Bergomi: "Hanno girato un po' tutti, quelli che hanno fatto un po' più fatica, quando hanno giocato insieme, sono stati Bonny e Thuram.

Costacurta: "La coppia che preferite?"

Marchegiani: "A me Thuram piace tantissimo ma questa Pio Esposito-Lautaro è quella che preferisco".

Bucciantini: "È bello come si raccontano Pio e Chivu... La stessa parabola, L'anno scorso erano lontani".

Caressa: "E poi che bello che diciamo che è una bella coppia quella formata da Lautaro, e con tutto il rispetto massimo per Thuram, e Pio Esposito, che è un giocatore fortissimo e un italiano, Un italiano giovane, che l'anno scorso giocava in Serie B. Quindi voglio dire: è bello che abbiamo trovato anche un calciatore importante per la Nazionale nell'Inter, cioè che indossa una maglia che pesa".