Quella tra Inter e Atalanta sarà la 130ª sfida in Serie A tra le due squadre. Il bilancio sorride nettamente ai meneghini: 71 successi dell’Inter, 24 dell’Atalanta e 34 pareggi. La formazione bergamasca è infatti l’avversaria contro cui l’Inter ha segnato di più nella competizione, mentre per la Dea quella milanese rappresenta la squadra contro cui ha perso più partite (71) e subito più gol (233).