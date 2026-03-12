La squadra nerazzurra è inoltre imbattuta da 14 gare di campionato contro l’Atalanta (9 vittorie e 5 pareggi). Considerando tutte le competizioni, l’Atalanta non segna contro l’Inter da cinque partite consecutive – quattro in campionato e una nella semifinale di Supercoppa Italiana – e arriva da nove sconfitte di fila contro i nerazzurri. Nel girone di ritorno di Serie A, inoltre, la Dea non vince contro l’Inter da 11 incontri (4 pareggi e 7 sconfitte), dopo il successo per 2-1 del 23 marzo 2014.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA