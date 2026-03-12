FC Inter 1908
ultimora

Inter, 130 i precedenti in Serie A contro l’Atalanta: bilancio positivo, i numeri

I nerazzurri di Chivu affronteranno sabato i bergamaschi di Palladino nella ventinovesima giornata di campionato
Fabio Alampi Redattore 

Quella tra Inter e Atalanta sarà la 130ª sfida in Serie A tra le due squadre. Il bilancio sorride nettamente ai meneghini: 71 successi dell’Inter, 24 dell’Atalanta e 34 pareggi. La formazione bergamasca è infatti l’avversaria contro cui l’Inter ha segnato di più nella competizione, mentre per la Dea quella milanese rappresenta la squadra contro cui ha perso più partite (71) e subito più gol (233).

Il momento dei precedenti recenti è particolarmente favorevole ai nerazzurri. L’Inter ha infatti vinto tutte le ultime sette sfide di campionato contro l’Atalanta, con un parziale complessivo di 19 gol segnati e 5 subiti. Solo una volta nella sua storia il club meneghino ha ottenuto otto successi consecutivi contro la Dea in Serie A, tra il 1964 e il 1967 sotto la guida di Helenio Herrera.

La squadra nerazzurra è inoltre imbattuta da 14 gare di campionato contro l’Atalanta (9 vittorie e 5 pareggi). Considerando tutte le competizioni, l’Atalanta non segna contro l’Inter da cinque partite consecutive – quattro in campionato e una nella semifinale di Supercoppa Italiana – e arriva da nove sconfitte di fila contro i nerazzurri. Nel girone di ritorno di Serie A, inoltre, la Dea non vince contro l’Inter da 11 incontri (4 pareggi e 7 sconfitte), dopo il successo per 2-1 del 23 marzo 2014.

(inter.it)

