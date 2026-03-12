Zazzaroni: “Fabregas? Non è andato all’Inter perché sapeva una cosa”

Il retroscena del direttore del Corriere dello Sport nel suo intervento del pomeriggio per TMW Radio

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 marzo - 20:00

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. E ha parlato anche di Bologna-Roma:

"Sarà doloroso per me. Tifo Bologna, la Roma Roma arriva senza Konè, ma anche il Bologna...E' la via per arrivare alla Champions. Non sarà semplice ma gli anni precedenti era più difficile".

Come vede Fabregas?

"Non è andato all'Inter perché sapeva che avrebbe dovuto cambiare tanto. I ragazzi lì danno palloni di qualità, sono molto bravi tecnicamente. Non so se il suo obiettivo sia l'Europa col Como. Sicuramente vorrà misurarsi con un grande club, vedremo".

Nazionale, si va verso il playoff Mondiale:

"Se non andiamo al Mondiale deve saltare tutto. ma chi arriva dopo? Ci vorrebbe uno come Baggio, sentivo dire, ma lui ha voglia di lavorare e reggere le pressioni politiche? Non credo. Spero tirino fuori dal cilindro un manager all'altezza. Ma mi auguro che si vada al Mondiale".