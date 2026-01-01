La seconda trasferta del mese si giocherà a Udine, e sarà il primo impegno pomeridiano dei nerazzurri che scenderanno in campo sabato 17 gennaio alle 15:00 per la sfida contro la formazione diRunjaić.
Martedì 20 gennaio alle 21:00 a San Siro tornerà la UEFA Champions League con una sfida d'eccezione che vedrà affrontarsi Inter e Arsenal nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Chivu a quota 12 punti nella League Phase proverà ad andare a caccia di un posto nella top-8 (evitando così i play-off). Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.
L'ultima sfida casalinga di gennaio sarà quella contro il Pisa di venerdì 23 alle 20:45 valida per la 22ª giornata di Serie A, mentre per chiudere il mese i nerazzurri voleranno in Germania per affrontare il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della League Phase della UEFA Champions League mercoledì 28 gennaio alle 21:00.
IL CALENDARIO DELL'INTER—
18ª giornata | domenica 4 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Bologna
19ª giornata | mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45 Parma vs INTER
20ª giornata | domenica 11 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Napoli
*Recupero 16ª giornata | mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Lecce
21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER
UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal
22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa
UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER
