Durante Fontana di Trevi si discute delle qualità del centrocampo dell'Inter e dell'ottima stagione di Zielinski

Andrea Della Sala Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 23:02)

Pastore: "Zielinski credo si sia preso il posto da titolare, il miglior Mkhitaryan è un fuoriclasse. Non lo è più per motivi anagrafici".

Trevisani: "Per me per rendimento Zielinski in questo momento è il miglior centrocampista dell'Inter".

Pastore: "Per me non è un fenomeno perché gli è sempre mancato qualcosa. La qualità di gioco sono indiscutibili, gli è mancata un po di garra. Ha avuto qualche pensiero per Inzaghi, ingeneroso perché è stato spesso infortunato".

Trevisani: "Si sentiva un po' non considerato, Mkhitaryan è diventato il figlio di Inzaghi perché se l'è meritato sul campo".

Pastore: "Idea di doppio play anche dovuta a un Calhanoglu un po' appannato".

Trevisani: "Stagione incredibile di Zielinski, impressionante nella continuità, sempre recuperi. Perché l'Inter non segna tanti gol? Non è un problema di attaccanti, ma la stagione di Barella e Mkhitaryan finisce con 3 gol in due. Chi li fa sti gol? Se ha un difetto questa squadra è che non ha tanti fattori di gol a parte i 4 attaccanti. Un po' per supponenza, tacchi, punte davanti alla porta, tanto ci capita un'altra occasione tra un minuto che ce ne fotte. E se c'è uno che può aumentare quella quota è Zielinski".

Pastore: "Barella ha perso quel veleno che aveva nei primi anni all'Inter. Rimane un giocatore centrale, prima di discuterlo anche Chivu ci penserà bene".

Trevisani: "Non discuto Barella, ma deve far gol. Quando arriva sotto porta fa il passaggio, cerca l'assist, ma deve essere più concreto, ha un gran tiro Barella".

Marinozzi: "Il centrocampista nell'Inter deve saper fare tutto. C'è un centrocampista che fa gol: Frattesi, ma gli manca solo quello. Non riesce a giocare in questo centrocampo".