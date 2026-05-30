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fcinter1908 ultimora Inter 26/27, Cassano: “Basta un solo colpo e finisce ancora giochino scudetto: ecco quale”
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Inter 26/27, Cassano: “Basta un solo colpo e finisce ancora giochino scudetto: ecco quale”
Antonio Cassano fa un nome su tutti per l’Inter 26/27: basta questo giocatore per vincere nuovamente lo scudetto ai nerazzurri
Antonio Cassano fa un nome su tutti per l’Inter 26/27. Secondo l’ex attaccante, basta un colpo ai nerazzurri per vincere nuovamente lo scudetto, per la seconda volta consecutiva.
“Io fossi in Cristian Chivu l'anno prossimo farei un 4-3-1-2: Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski.
Poi prendi e metti Nico Paz dietro a Thuram e Lautaro. Di cosa parliamo? Ti danno lo scudetto prima di iniziare. Finito il giochino”, ha detto Cassano.
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