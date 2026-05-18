Più di 300 mila tifosi nerazzurri ieri hanno invaso le vie di Milano per la festa scudetto

Gianni Pampinella Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 11:46)

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Più di 300 mila tifosi nerazzurri ieri hanno invaso Milano. Da San Siro, dove è partito il pullman scoperto, fino al Duomo dove si è conclusa la festa per il double, scudetto e Coppa Italia.

"Dalle 15 alle 17 circa si è anche giocata la partita Inter-Verona. Probabilmente il fatto più di contorno della giornata. Più intenso il momento in cui, una volta montato il palco in mezzo al campo, i giocatori sono stati chiamati uno a uno per ricevere la medaglia e infine il trofeo del campionato. Gli applausi più grandi sono stati per gli uomini più rappresentativi, o semplicemente per coloro che erano alla “last dance”, prima di salutare. Per Darmian, ad esempio, San Siro si era già spellata le mani quando era uscito dal campo. Stessa cosa per Sommer e poi per Acerbi quando ha imboccato la passerella della premiazione. Poi c’è il caso Mkhitaryan. Il contratto dell’armeno sta per scadere, ma sul futuro non si sa ancora nulla di certo", sottolinea Tuttosport.

"Una volta che Lautaro ha alzato la Coppa dello scudetto al cielo tutti sul pullman, direzione piazza Duomo. La parata avrebbe dovuto essere più rapida rispetto a quella del 2024. Invece anche ieri si è andati per le lunghe perché erano veramente tanti gli interisti sul percorso. Il pullman nerazzurro è stato lo scenario del ritorno del caschetto di Cristian Chivu".

"L’allenatore, che è rimasto a lungo in testa al bus a dirigere i cori, lo ha indossato e sventolato, prima che anche i giocatori se lo passassero o, vedi alla voce Thuram, se lo provassero. Thuram, osannato dalla folla, ha anche sollevato due striscioni polemici contro i “cugini” milanisti: uno con i ratti e il secondo “i derby mettiteli…”, riecheggiante un famoso striscione sollevato da Ambrosini nel 2007. Alla fine in piazza Duomo l’Inter è arrivata verso mezzanotte, con la gente che aspettava fiduciosa anche dal mattino. Estasi pura, quando i giocatori si sono affacciati dalla Terrazza 21, per concludere la festa come da tradizione. Una domenica nerazzurra di grandi emozioni".

(Tuttosport)